Женева, Швейцария, , 02:57 — REGNUM Второй «коронавирусный год» может оказаться более тяжёлым, чем первый. Об этом 13 января сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Трансляция его выступления велась на странице организации в Twitter.

«Мы вступаем во второй год (2021-й — ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику распространения (коронавируса) и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — заявил он.

Райан отметил, что данные, поступившие в ВОЗ за две недели января, указывают на то, что заболеваемость COVID-19 в мире «вновь достигла пика».

Ранее в организации сообщали, что количество подтверждённых заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 млн, почти два миллиона человек скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.

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