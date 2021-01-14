Брюссель, , 02:46 — REGNUM Более семидесяти человек задержали сотрудники полиции во время столкновения с протестующими в Брюсселе. Об этом 14 января написал глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир на своей странице в Twitter.

«Благодарю полицию за быстрое вмешательство и обеспечение безопасности всех жителей и предпринимателей», — отметил чиновник.

Эмир Кир написал также, что беспорядки возникли вследствие безответственного поведения граждан, которые воспользовались «ситуацией» для совершения провокаций и нанесения ущерба городской собственности.

Напомним, беспорядки в столице Бельгии вспыхнули 13 января во время акция протеста «Справедливость для Ибрагимы». Организаторы посвятили её памяти темнокожего бельгийца Ибрагима Барри, скончавшегося в полицейском участке в минувшие выходные.

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