Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Ошибкой станет возможный импичмент действующего президента США Дональда Трампа без проведения соответствующего расследования и слушаний, заявил лидер республиканцев в палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти в ходе заседания по рассмотрению резолюции об импичменте.

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Он также напомнил, что Сенат страны может начать процесс импичмента только после инаугурации кандидата на президентский пост демократа Джо Байдена. При этом законодатель все же признал ответственность главы Белого дома за действия его сторонников, устроивших беспорядки 6 января и захвативших Капитолий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей член Демократической партии США Нэнси Пелоси заявила, что Дональд Трамп представляет угрозу для страны из-за того, что якобы подстрекал своих сторонников к «вооруженному мятежу» через захват здания Конгресса.

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