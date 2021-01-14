Анкара, , 02:25 — REGNUM Власти Турции будут препятствовать возможному давлению со стороны социальных сетей, заявил 13 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Турция не будет поддаваться давлению соцсетей, которые ставят себя выше закона и не соблюдают права нашего народа», — сказал он.

По словам турецкого лидера, властям предстоит повысить прочность внутренней инфраструктуры в информационной сфере для обмена мгновенными сообщениями до безопасного уровня.

Ранее турецкие пользователи стали массово отказываться от использования мессенджера WhatsApp из-за обновления пользовательского соглашения, которое обязывает их делиться данными с Facebook. Эта социальная сеть, в частности, может получить доступ к номеру телефона, транзакциям и IP-адресам пользователей. Сам Эрдоган зарегистрировал свою страницу в мессенджерах Тelegram и BIP.

Читайте также: Эрдоган зарегистрировался в Telegram, отказавшись от WhatsApp