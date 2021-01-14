Тегеран, , 03:12 — REGNUM 13 января иранский министр энергетики Реза Ардаканян заявил, что Иран и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ардаканян выступил с речью на церемонии закрытия 4-го саммита ирано-иракского экономического сотрудничества. Он отметил, что меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству касается исключительно двусторонних вопросов.

Говоря о подготовке к сотрудничеству правительства и частного сектора, он выразил надежду, что комитет по рассмотрению этих вопросов в ближайшее время примет необходимые меры.

Ранее 12 января Ардаканян заявил, что основной целью четвертого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран является предоставление больших возможностей частному сектору в сфере торгово-экономической деятельности.

Между тем министр промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана Алиреза разм-Хоссейни призвал к достижению цели торговли с Ираком в размере 20 миллиардов долларов, заявив, что иранские товары охватываю 25 процентов иракского рынка.