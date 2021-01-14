Тегеран, , 06:57 — REGNUM Иранское общество красного полумесяца (IRCS) экспортирует лекарства в Кот-д'Ивуар и другие страны Западной Африки, заявил глава IRCS Карим Хеммати. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 января.

Хеммати выступил с этими замечаниями на встрече в Абиджане с министром здравоохранения Кот-Д'Ивуара Эженом Ака-Ауеле.

Ивуарийский чиновник, в свою очередь, заявил, что рад встрече с главой иранского общества Красного Полумесяца. Ака-Ауеле отметил, что Иран является дружественной страной для Кот-д'Ивуара, при этом Иранское посольство прилагает все усилия, чтобы помочь стране в различных вопросах здравоохранения.

Он также подчеркнул, что визит доктора Хеммати в страну поможет укрепить отношения между иранским Обществом красного полумесяца и министерством здравоохранения Кот-д'Ивуара.

Ранее в тот же день Хеммати также провел встречу с президентом Общества красного креста Кот-д'Ивуара Леонсом Да, в ходе которой он призвал к расширению сотрудничества двух гуманитарных организаций.

В ходе встречи Хеммати подробно рассказал о деятельности IRCS внутри Ирана и за его пределами, заявив, что в течение последних 10 месяцев IRCS осуществляла совместное партнерство с рядом стран в борьбе с COVID-19.