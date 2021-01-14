Анкара, , 02:02 — REGNUM Китайская вакцина от коронавируса СoronaVac признана Турцией как надёжная, она разрешена для вакцинации в экстренных случаях, сообщил 13 января глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа в эфире телеканала TVN.

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«Сегодня закончились испытания китайской вакцины, она достаточно надежная, — сказал он. — Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнется для медиков».

Турецкий телеканал показал сюжет, в котором министр Коджа первым получил прививку от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Турции договорились о закупке 50 млн доз вакцины СoronaVac китайской компании SinoVac. Также Анкара заключила контракт на поставку до конца марта 4,5 млн доз препарата, разработанного Pfizer и BioNTech.

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