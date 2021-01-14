Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Угрозу для США представляет действующий глава Белого дома Дональд Трамп, который якобы виноват в захвате Капитолия 6 января. Об этом заявила спикер Палаты Представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в ходе заседания по рассмотрению импичмента президента.

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По ее словам, из-за этого Трамп должен быть отстранен от власти. Пелоси призвала Сенат США признать главу государства виновным в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января демократы из юридического комитета Палаты представителей обвинили Дональда Трамп в подстрекательстве своих сторонников к захвату здания Конгресса и назвали это особо тяжким преступлением против США.

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