Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Резолюцию об отстранении от власти действующего главы Белого дома Дональда Трампа поддержала Палата представителей Конгресса США, передает телеканал C-SPAN.

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За это решение проголосовало необходимое для утверждения документа количество законодателей — по меньшей мере две трети числа конгрессменов. Авторы резолюции обвинили президента в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о захвате сторонниками Трампа здания Конгресса США.

Дальше документ будет направлен на рассмотрение в американский Сенат. При этом сенаторы должны вернуться с каникул и начать работу только 19 января, а уже на 20 января намечена инаугурация кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post распространило информацию о том, что Сенат США не будет досрочно собираться для рассмотрения импичмента Дональду Трампу.

12 января американский президент Майк Пенс отказался отстранять главу Белого дома от власти согласно 25-й поправке к конституции страны.

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