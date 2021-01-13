Рим, , 23:49 — REGNUM Решение партии Маттео Ренци о выходе из итальянской правящей коалиции — «огромная ошибка нескольких людей, за которую заплатят все», заявил в среду, 13 января, заместитель руководителям Демократической партии Андреа Орландо.

Ему немедленно возразила в соцсетях одна из бывших представительниц партии Ренци в правительстве — теперь уже экс-глава Минсельхоза Тереза Белланова. Она подчеркнула, что партия руководствовалась чувством ответственности и предпочла дать возможность завершить кризис, который на протяжении многих месяцев проявлялся в разногласиях и не давал коалиции принимать никаких решений.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни леволибералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».

Сам Ренци при этом утверждает, что руководствуется чувством ответственности и не хочет содействовать принятию решений, с которыми он не согласен. 13 января политик объявил, что министры от его партии покидают правительство. Фактически это означает распад коалиции, хотя формально объявлено об этом не было.