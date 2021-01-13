Рим, , 23:18 — REGNUM Италия должна как можно скорее выйти из состояния политической неопределенности, заявил на встрече с премьер-министром Джузеппе Конте в среду, 13 января, президент страны Серджо Маттарелла.

Из-за пандемии санитарная и экономическая ситуация в стране остается тяжелой, в таких условиях политический кризис неприятен вдвойне, полагает формальный глава государства.

Дискуссии о возможном распаде правящей коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни леволибералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».