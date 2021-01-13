Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Штаб-квартира Космического командования ВС США будет располагаться на территории штата Алабама, сообщает 13 января пресс-служба губернатора штата Кэй Айви.

«Губернатор рада объявить, что местность Редстоун близ Хантсвилла будет местом штаб-квартиры», — указано в сообщении.

Напомним, по указанию президента США Дональда Трампа был учрежден новый род войск — Космические силы.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам Вашингтона, Космические силы должны стать самостоятельным ведомством, которое в перспективе станет независимым от Пентагона.

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