Рим, , 23:02 — REGNUM Правительство Италии на заседании в ночь с 12 на 13 января утвердило план использования 223 млрд евро из кредитного «восстановительного» фонда ЕС.

Основными статьями расходов должны стать «зеленая революция» (переход к большей экологичности) и «диджитализация», на которые в сумме предлагается потратить 115 млрд евро. Отрасли здравоохранения достанется чуть менее 20 млрд евро.

Возможно, это последнее решение, принятое правительством в нынешнем составе. Уже 13 января лидер одной из партий коалиции, Маттео Ренци, заявил, что представляющие его партию министры покидают правительство.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни либералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».