Париж, , 22:46 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 68 784 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 232 пациента. Об этом в среду, 13 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 852 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,830 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января по итогам своего визита на космическую базу во французском департаменте Эр президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «одержим выходом страны из санитарного кризиса».