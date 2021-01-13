Киев, , 22:29 — REGNUM Подписать прямые договоры с российской компанией Газпром для удешевления газа призвал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 13 января в ходе брифинга.

Представитель оппозиции заявил, что пора «прекратить игры с российским газом, который заводится через Австрию». Нужно «подписать прямые договоры с Газпромом», получив газ на 25% дешевле.

Бойко «И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине проходят протесты против увеличения цены на газ для потребителей с нового года.

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