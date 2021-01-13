Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Сенат США не станет собираться для рассмотрения импичмента действующему президенту Дональду Трампу, пишет 13 января The Washington Post.

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Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Сенат, находящийся на каникулах, собран до 19 января не будет, так что импичмент не состоится: 20 января должна состояться инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Напомним, в Сенате США большинство — республиканцы. Сегодня, 13 января, дело об импичменте Трампу рассматривает Палата представителей США, где большинство — демократы.

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