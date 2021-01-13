Париж, , 20:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил депутатов парламента преждевременно не судить о результатах вакцинации от вируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 13 января, сообщает France Info.

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Во время своего выступления в верхней палате парламента Франции — Сенате — Кастекс заявил, что «не возможно на второй секунде судить о результатах 90-минутного матча», напомнив сенаторам, что проведение вакцинации населения от коронавируса займет «несколько месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 января глава Научного совета при правительстве Франции и ответственный за проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2 Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что страна сможет выйти из санитарного кризиса «в районе сентября 2021 года».

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