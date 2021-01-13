Подгорица, , 20:05 — REGNUM Поддержка процессу интеграции в ЕС в Черногории растет, и очень важно, чтобы граждане Черногории не поменяли своего мнения, независимо от изменения социально-политической обстановки в стране, заявила глава делегации Европейского союза в Черногории Оана Кристина Попа 13 января во время встречи с мэром Подгорицы Иваном Вуковичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Вукович выразил удовлетворение тем, что свою первую официальную встречу в 2021 году он провёл именно с главой представительства ЕС в Черногории, подчеркнув, что это знаменует собой начало успешного и эффективного сотрудничества столицы и представительства ЕС в Подгорице.

Он в ходе встречи ознакомил Попу с капитальными инфраструктурными проектами, которые в столице реализуются при поддержке ЕС: в первую очередь с проектом строительства системы очистки сточных вод, а также с другими значимыми проектами в области социальной защиты, один из которых связан с вовлечением цыганского населения в городскую жизнь через проведение практик в учреждения столицы, а другой — с усилением социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями.