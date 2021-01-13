Амман, 13 января 2021, 19:42 — REGNUM Вотум доверия вынесен иорданскими депутатами новому правительству Иордании на заседании 13 января, сообщает Petra.
В пользу нового правительства высказались 88 из 130 депутатов Национального собрания королевства. Правительство возглавляет Бишер аль-Хасауна.
Напомним, 10 ноября 2020 г. в Иордании состоялись выборы в парламент. Участвовали более 40 политических партий. Явка на выборах составила всего 29,88%.
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