Амман, , 19:42 — REGNUM Вотум доверия вынесен иорданскими депутатами новому правительству Иордании на заседании 13 января, сообщает Petra.

В пользу нового правительства высказались 88 из 130 депутатов Национального собрания королевства. Правительство возглавляет Бишер аль-Хасауна.

Напомним, 10 ноября 2020 г. в Иордании состоялись выборы в парламент. Участвовали более 40 политических партий. Явка на выборах составила всего 29,88%.

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