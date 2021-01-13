Белград, , 19:48 — REGNUM По поводу поста, опубликованного аудио-видео службой Европейской комиссии, на которой Вьоса Османи была подписана как «исполняющая обязанности президента Республики Косово», пресс-секретарь ЕК Анна Писонеро 13 января заявила, что эта ошибка была «исправлена» и спорный твит «удален», а «относительно статуса Косово позиция ЕС хорошо известна и остаётся неизменной». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Позиция ЕС, когда речь идёт о статусе Косово, хорошо известна и остается неизменной», — заявила на пресс-конференции Анна Писонеро.

Напомним, ранее 12 января в социальной сети была опубликована фотография комиссара по расширению Оливера Вархелли с Вьосой Османи, на которой стояла спорная подпись.

На это вечером 12 января отреагировал директор управления по делам Косово и Метохии правительства Сербии Пётр Петкович, потребовав Европейскую комиссию ответить, «когда ЕС официально признал Косово» и стал ли диалог Белграда и Приштины таким образом «лишним».