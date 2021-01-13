Москва, , 19:15 — REGNUM Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил 13 января на брифинге замначальника Центра примирения сторон Дмитрий Перепелкин.

«Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено», — сказал Перепелкин.

Он уточнил, что все 27 российских наблюдательных пунктов, развернутых в Карабахе, круглосуточно ведут мониторинг обстановки в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила об обстреле со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которого был ранен карабахский военнослужащий.

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