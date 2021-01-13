Белград, , 19:20 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 13 января обсудила с послом Индии в Сербии Субратом Батачарджи двусторонние отношения между двумя странами, текущую эпидемиологическую ситуацию и возможности импорта индийских вакцин в Сербию.

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Брнабич отметила, что Индия является большим другом и важным партнером с многолетней традицией взаимопонимания и плодотворного сотрудничества.

Брнабич высоко оценила недавние успехи Индии в разработке вакцин и выразила уверенность в том, что вакцины, разработанные в этой стране, внесут большой вклад в преодоление кризиса, вызванного пандемией, и в выработку коллективного иммунитета у граждан Сербии.

Посол Индии отметил, что в его стране будет произведено около 60% вакцин, предназначенных для мирового рынка, и вскоре планируется экспорт вакцины, в том числе в Сербию при наличии у неё заинтересованности.