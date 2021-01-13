Париж, , 19:18 — REGNUM Национальное собрание Франции объявило о намерении организовать «гражданскую консультацию» в форме социологического опроса по теме использования каннабиса «для рекреационных целей». Об этом в среду, 13 января, сообщает France Info.

Нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание — собирается в течение месяца провести онлайн-опрос граждан с целью «организовать прозрачные дебаты по сложному вопросу». Результаты опроса о «рекреационном» использовании каннабиса будут опубликованы в марте — апреле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 января президент Франции Эммануэль Макрон объяснил представителям политической элиты, критикующим его за «слишком медленное» осуществление вакцинации от COVID-19 в стране, почему эта процедура не может происходить быстрее.

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