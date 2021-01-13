Париж, , 19:03 — REGNUM Глава Научного совета при правительстве Франции и ответственный за проведение вакцинации от вируса SARS-CoV-2 Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что страна сможет выйти из санитарного кризиса «в районе сентября 2021 года».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В своем интервью France Info в среду, 13 января, Дальфресии заявил, что «три самых сложных месяца», которые жителям Франции придется перенести из-за пандемии коронавируса, «это следующие три месяца». «Все должно существенно улучшиться к концу лета», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру объяснил, почему идея «санитарного паспорта», по его мнению, является основным способом преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Санитарный паспорт» во Франции хвалят и защищают