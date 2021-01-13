Афины , , 18:59 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции 13 января дал оценку отношениям с Турцией перед проведением 61-го тура двухсторонних переговоров 25 января, сообщает Haber7.

Мицотакис считает, что отношения между Турцией и Грецией выйдут на новый уровень в 2021 году.

Мицотакис «Мы с самого начала хотели провести эти переговоры. Лучше сесть за стол переговоров, чем тотально игнорировать друг друга. Мы стремимся обсудить области юрисдикции между Грецией и Турцией в Эгейском море, а также в Восточном Средиземноморье».

Мицотакис привел в качестве удачных примеров результативных переговоров «соглашения, определяющие морские юрисдикции, подписанные Грецией с Италией и Египтом, и согласие Албании рассмотреть данный вопрос в международном Гаагском суде».

Мицотакис «Мы стремимся найти долгосрочные решения с Турцией. Это принесет пользу как самой Турции, так и положительно повлияет на её отношения с ЕС».

Напомним, в конце августа — начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Ранее глава МИД Греции заявлял о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая военные корабли.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция игнорировала переговоры с Турцией