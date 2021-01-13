Москва, , 18:13 — REGNUM Визит в Москву министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала Бен Фархана Аль Сауда состоится 14 января, сообщили 13 января в пресс-службе МИД РФ.

В этот день состоятся переговоры Аль Сауда с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Это будет их первая личная встреча с момента назначения Фейсала Бен Фархана на пост главы внешнеполитического ведомства королевства в октябре 2019 г., — говорится в сообщении. — До этого они неоднократно общались по телефону».

Москва, отмечает МИД, рассчитывает, что на предстоящих переговорах «будет подтверждён настрой на укрепление и расширение партнёрства между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии».

Также планируется обсудить планы, касающиеся нефтяного рынка, в частности, «поддержание плотной координации действий России и Саудовской Аравии». Будет обсуждаться и тема взаимодействия в сфере атомной энергетики и космоса.

«Речь, в частности, идет о подготовке саудовских космонавтов и их отправке на орбиту», — говорится в сообщении.

Также Лавров и его саудовский коллега обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки.

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Напомним, Саудовская Аравия решила участвовать в 3-й фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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