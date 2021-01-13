Москва, , 18:20 — REGNUM В поселке Боровский Тюменской области 9 января сгорел частный дом престарелых. В результате пожара погибли семь человек. За последнее время это уже четвертый пожар в частных домах престарелых, так, в Москве, Московской области и Башкирии также горели частные дома престарелых в 2020 году. В общей сложности погибли более 30 человек, десятки пострадали.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») сегодня, 13 января, запросил в Генеральной прокуратуре данные о ситуации в частных домах престарелых. Пискарёв пояснил, что законодатели хотят понять, какие проблемы существуют в законодательстве, и устранить их, чтобы впредь граждане были защищены в любом доме престарелых. Возможно, нужно принять дополнительные законодательные меры. У Генпрокуратуры депутат просит в том числе прислать предложения по совершенствованию законодательства в данном вопросе.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал сложившуюся ситуацию с частными домами престарелых в России:

«Возникшая необходимость специального закона, регулирующего частные дома престарелых, яснее всего свидетельствуют о том, что действующая практика такого контроля не создает. И что на местах, по разным причинам: глупость, лень, коррупция, наплевательство — все это не дает возможностей, не дает оснований государству адекватно контролировать частные дома престарелых. А они забирают до 70% пенсии у стариков. То есть это бизнес. Это грабительский, варварский рабовладельческий бизнес. И если наше «социальное» государство не справляется с элементарным контролем за малокомплектными домами престарелых, это значит, что оно вообще ни на что не годно.

40% населения, как показал коронавирус, находится вне зоны действия здравоохранения. Эти ФАПы, мне пришлось, к сожалению, столкнуться с ними, ФАП — это маленькие точки в крупных городах, населенных городах, которые фактически работают как диспетчерские, посылают на фиг пришедших туда или посылают в другую клинику. Там, в этой очереди, которая стоит в эти ФАПы, вперемешку до 50% алкоголиков, приходящих за справкой на похмелье, и вообще всех остальных больных. И если мы имеем систему здравоохранения, о чем ярко пишет Андрей Маленький , не способную осуществлять элементарный медицинский надзор, то совершенно очевидно, что там, где частные деньги, дома престарелых, то это вообще бизнес на крови. Частные дома престарелых — это бизнес на старческих смертях».

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