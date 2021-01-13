Брюссель, , 18:25 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово и глава парламента Края Вьоса Османи 13 января в рамках двухдневного визита в Брюссель провела встречу с главой Сената парламента Бельгии Стефани Д'Оз и главой Палаты представителей парламента Бельгии Элиан Тильё.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало обсуждение «завершения процесса интеграции Косово в европейскую семью».

Османи поблагодарила Бельгию за поддержку Косово на всех фазах государствостроительства и подчеркнула важность партнерства Косово с Бельгией для завершения процесса евроинтеграции.

По словам главы Косово, Бельгия представляет образец для Косово в деле установления верховенства права, обеспечения инвестиций в сферы образования и здравоохранения.

Глава Косово подчеркнула, что Косово уже выполнило все формальные критерии для либерализации визового режима с Евросоюзом и напомнила о том, что человеческий капитал, предлагаемый краем, ценен для Европы.

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