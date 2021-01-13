Кишинёв, , 17:49 — REGNUM Парламент Молдавии нужно распустить: он дискредитировал себя, сообщила 13 января журналистам молдавский президент Майя Санду.

Санду «Я не буду выдвигать кандидата в премьеры нынешнему парламенту, так как он скомпрометировал себя и должен быть распущен».

Она добавила, что уже запросила в Конституционном суде варианты «законных путей роспуска» парламента. Таким образом она ответила на вопрос, будет ли она выдвигать кандидата в премьер-министры на обсуждение законодателей.

Напомним, накануне, 12 января, экс-президент Молдавии Владимир Воронин и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (глава города Бельцы) предложили свои кандидатуры на пост премьер-министра республики.

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