Приштина, , 17:47 — REGNUM Министр экономики и окружающей среды Косово Блерим Кучи 13 января подал в отставку. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

На своей странице политик подчеркнул, что он старался выполнять свою работу честно и выразил надежду на то, что в Косово придет к власти стабильное правительство.

В настоящее время Косово сталкивается с многочисленными трудностями — помимо кризиса, вызванного пандемией, массовой безработицы и крайней отсталости экономики, недавние дожди привели к разливу рек и затоплению многих населенных пунктов, что повлекло за собой значительные убытки.

В настоящее время правительство Косово является временным — новые выборы в крае состоятся 14 февраля. Пост президента после отставки вызванного Специальным трибуналом по Косово в Гаагу Хашима Тачи занимает и.о. — спикер парламента Вьоса Османи. Таким образом, до весны в Косово будет отсутствовать легитимная власть.

Читайте ранее в этом сюжете: Половодье в Косово: затопило несколько муниципалитетов

Читайте развитие сюжета: Лидер оппозиции Косово: паводок обнажил провалы дурного управления