Пхеньян, , 06:56 — REGNUM На очередном, VIII съезде правящей в КНДР Трудовой партии Кореи лидер партии (и страны) Ким Чен Ын разразился жесткой критикой, заявив о невыполнении пятилетнего плана. Что означает такой резкий демарш против своих сопартийцев северокорейского лидера, назвавшего трудности, вставшие перед страной, «беспрецедентными», разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты сломали много копий, споря о том, что побудило Ким Чен Ына сказать о том, о чем, как считается, в «тоталитарных» странах никогда не говорят. Выдвигались версии, что эта критика всего лишь работа над образом самого Кима, призванная придать ему больше «человечности» в противоположность нагнетавшейся северокорейскими СМИ образу «полубога».

Но даже если в особенностях исполнения Кимом своей роли лидера и можно разглядеть нюанс «очеловечивания», вряд ли он может считаться главным на фоне тех проблем, которые стоят перед КНДР на нынешнем этапе ее развития. Похоже, что Северная Корея приближается к тому же перепутью, на котором сломал себе шею СССР и сделал правильный выбор Китай. Что говорит о том, что перед Пхеньяном маячит призрак Перестройки? Читайте статью Владимира Павленко «В чем подлинный смысл партийной самокритики VIII съезда ТПК?».