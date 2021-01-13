Киев, , 17:42 — REGNUM Народные депутаты парламентской фракции «Слуга народа» в 2020 году обеспечили принятие в Верховной раде собственными силами всего 16% всех законов.

Соответствующий анализ опубликовал сегодня, 13 января, Комитет избирателей Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно подсчетам организации, 226 (минимально необходимое для принятия законопроекта количество голосов) или более депутатов монобольшинства проголосовали всего лишь за 37 из 230 законов. Остальные законы не были бы приняты без голосов других депутатских фракций и групп.

Комитет подчеркивает, что эта ситуация парадоксальна, поскольку абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: президентом, правительством или народными депутатами монобольшинства.

Эксперты организации также подчеркивают, что показатели голосований монобольшинства «Слуги народа» постоянно снижаются с первого заседания Рады нынешнего созыва. Если оценить по этому критерию, за год в монобольшинстве остались только 211 депутатов (то есть монобольшинства «Слуги народа» уже в принципе нет — ИА REGNUM).

ИА REGNUM напоминает, что из-за локдауна в январе Верховная рада будет работать в пленарном режиме всего одну неделю, 25−29 января.