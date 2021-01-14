Токио, , 02:26 — REGNUM Интересно, что мысль о составлении «курильского гербария» прочно засела в мозгу имеющих, вероятно, склонность к ботанике японских политиков и даже привела к финансовым выводам. Какой эффект планируют получить японские министры от фотографирования из космоса курильских травок, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям японской газеты «Иомиури симбун», затраты на заглядывание на российские Курилы из космоса уже прописаны в бюджете Японии, а инициатива министра охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми встретила понимание и поддержку у его коллег. По мысли Коидзуми, неоднократно выраженной им в публичных заявлениях, если Курилы «японские», то и курильский гербарий тоже обязательно должен быть японским, это же дело японского престижа, не так ли?

И пусть гербарий придется собирать, фотографируя травы и кусты с безопасного расстояния со спутника, это все равно, считает Коидзуми и его единомышленники, «докажет японскую принадлежность Курил всему миру». Осталось только убедить простых обитателей Японии, число которых превосходит число японских министров, что эта космическо-гербарная овчинка стоит выделки. Что же думают в Японии о ботанических экскурсах своего правительства? Читайте статью Анатолия Кошкина «"Электронные гербарии» на службе японских реваншистов».