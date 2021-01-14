Минск, , 01:06 — REGNUM История с обладателем должности главы белорусских католиков получила свое промежуточное завершение и на Минско-Могилевскую кафедру взошел назначенный папой Римским Франциском епископ Казимир Великоселец. Почему отставка предшественника епископа Казимир, Тадеуша Кондрусевича была для многих ожидаемым событием и что сулит в будущем такой поворот отношений между Ватиканом и Белоруссией, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Еще в сентябре 2020 года ИА REGNUM дало прогноз, в котором говорилось: «С учетом того, что, как говорил сам Кондрусевич, через четыре месяца в связи с достижением 75-летия он будет должен написать папе Римскому прошение об отставке, удовлетворение заявления и назначение нового главы белорусских католиков видится оптимальным решением. Конечно, при условии, что архиепископу дадут возможность вернуться в Минск на свою кафедру до того».

Интересно, что реальность в точности последовала этому сценарию, но, конечно, подробностей у данного события будет обнаруживаться еще очень много. Действительно, что думает Ватикан про Белоруссию и ее бессменного президента, чтобы так откровенно идти навстречу пожеланиям Лукашенко? А может быть «игра в одни ворота», как выглядит замена епископов в Белоруссии на первый взгляд, это обманчивое впечатление от того, у чего есть и «подводная часть айсберга»? Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан сыграл с Лукашенко в поддавки».