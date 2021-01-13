Сургут, Югра, , 17:24 — REGNUM Избирательная комиссия города Сургута представила имена 61 кандидата на пост главы города. Сведения о них опубликованы на сайте избиркома муниципалитете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на участие в конкурсе заявилось 66 человек. Среди претендентов на пост градоначальника генеральные директора фирм, предприниматели, фрилансер, безработные, сотрудники «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», рабочие, юристы, чиновники и медицинский психолог.

Напомним, выборы главы Сургута состоятся 18 января 2021 года. Голосовать за нового мэра экономической столицы Югры будут депутаты местного парламента.

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