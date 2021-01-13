Кишинёв, , 17:22 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду пригласила своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Молдавию с ответным визитом. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам официального визита на Украину. Видеозапись опубликована 13 января на странице политика в социальной сети Facebook.

«Я пригласила президента Владимира Зеленского приехать с визитом в Кишинёв. Мы запланировали масштабную совместную повестку с ним и его командой», — сказала она.

Санду отметила, что её визит на Украину позволил оживить отношения между странами, которые не развивались последние годы.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что обменялся с Санду мнениями по поводу блокады Приднестровья, однако ничего конкретного по данному вопросу не рассказал.

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