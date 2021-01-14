Москва, , 08:00 — REGNUM Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Предполагается создание в 2021 году межрегионального лесопожарного центра «Север», призванного тушить пожары в регионах, наиболее подверженных пожарам, речь идет, например, о Якутии и Красноярском крае. На создание этого центра федеральным бюджетом предусмотрено 5 млрд рублей.

Также, по словам Абрамченко, Минприроды поручено утвердить методику расчета ущерба от лесных пожаров. Эффективность подсчета предполагается обеспечить беспилотниками МЧС. Одновременно, согласно «дорожной карте» уже в первом квартале 2021 года функции по тушению пожаров в лесах, расположенных в границах Байкальской природной территории, будут возложены на специализированный лесопожарный центр ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, запланирована модернизация информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза, ежегодно с 2022 года предусмотрено увеличение численности парашютно-десантной пожарной службы субъектов.

В рамках внедрения технологий мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров предусмотрен комплекс совместных с госкорпорацией «Роскосмос» мероприятий. Так, в 2025 году ожидается создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных ЧС на основе космической системы с космическим аппаратом «Канопус-В-О».