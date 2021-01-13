Киев, , 17:02 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают противостояние президента страны Владимира Зеленского с Конституционным судом (КСУ) страны, которое возобновилось после завершения новогодних каникул, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 января.

Напомним, что в последние дни декабря Зеленский своим указом якобы отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого на два месяца из-за подозрения в подкупе свидетеля. В ответном комментарии суда отмечается, что указ президента об отстранении Тупицкого является «юридически ничтожным и не подлежит исполнению», поскольку глава государства вышел за рамки своих полномочий и нарушил сразу восемь статей конституции.

Политолог Михаил Погребинский отмечает, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и его политсила, которые располагают второй по величине фракцией в раде и могли бы вмешаться в конфликт, в принципе не могли поддержать неконституционную идею Зеленского о роспуске КСУ. Он подчеркнул, что Медведчук никогда не давал повода обвинять его в неконституционных действиях.

«Я не помню случая, чтобы кто-то обвинил Медведчука в том, что он требует невыполнения норм Конституции. Не говоря уже о том, что именно от ОПЗЖ были обращения в Конституционный суд рассмотреть неконституционность отдельных положений соответствующего закона», — сказал эксперт.

Он добавил, что от этой ситуации не может быть никакой личной выгоды ни Медведчуку, ни его политсиле, так как спрогнозировать перевыборы в Верховную раду после роспуска Конституционного суда очень сложно.

«Для того, чтобы иметь возможность прогнозировать перевыборы Верховной Рады, должен быть целый ряд обстоятельств, которые я, честного говоря, не очень понимаю, как могут сложиться», — отметил Погребинский.

Тем не менее, специалист подчеркнул, что в целом согласен с Виктором Медведчуком в том, что нынешний парламент себя дискредитировал, и Украине нужна перезагрузка власти.

«Я понимаю Медведчука, который говорит, что хорошо было бы провести внеочередные парламентские выборы, потому что парламент предельно некомпетентный. Это хорошо и для его политической силы ОПЗЖ… Если бы сейчас проводились выборы, это очень грубая моя оценка, то фракция ОПЗЖ была бы минимум вдвое больше», — сказал политолог.

Но, по его мнению, Зеленский вряд ли примет решение о роспуске парламента, так как из-за падения рейтинга его партия не получит большинство в новой Раде.

«Президент только болтает безответственно, мы уже к этому привыкли. Но кто-то же ему объясняет, наверное, что в следующем составе Верховной Рады у него большинства не будет, так как идет процесс падения рейтинга его политической силы. Поэтому, какой ему смысл, он не будет инициировать, как его заставить я не очень понимаю», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук не раз публично заявлял, что закономерным итогом нынешнего экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.

Целый ряд экспертов сходится во мнении, что в 2021 году на Украине состоятся досрочные парламентские выборы.