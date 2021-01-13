Прага, , 16:53 — REGNUM Посольство Чехии в Польше на своей странице в Facebook опубликовало запись с негативной оценкой высказывания польского министра здравоохранения Адама Недзельского о том, что в стране якобы был выявлен «чешский» штамм коронавируса.

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«На днях министр здравоохранения Польши сообщил, что в Польше зарегистрирован «чешский штамм» коронавируса. Но в Чехии ни один компетентный орган не подтвердил появление какой-либо местной мутации коронавируса. Это подтвердил и Ян Кинчл — заведующий отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения Чехии. У него нет информации о существовании чего-то вроде чешской мутации коронавируса», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции заявил, что на территории республики подтвержден новый, «чешский» штамм коронавируса.