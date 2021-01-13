Москва, , 16:45 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) негативно отнесся к разработке, позволяющей определить наличие коронавируса по кашлю.

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"Диагностируем ковид по кашлю, СПИД по чиханию, геморрой не буду говорить по чему! Нам постоянно напоминают, что «Сбер» — не государственный банк, просто контрольный пакет акций у Центробанка. Но все же всё понимают! Если эти кашлеизмерители — не серьёзный сигнал, что пора бы поменять руководство «Сбера», то я не знаю, какой ещё сигнал им нужен!» — написал Лебедев в Facebook.

По его мнению, можно было бы понять настойчивые попытки главы правления банка Германа Грефа выйти в другие сферы экономики, если бы к банковской работе компании не было бы никаких претензий, но ведь не прекращаются звонки мошенников, никуда не делись очереди, пусть и стали «электронными», люди жалуются, что дозвониться до живого оператора очень сложно, и распространяют по соцсетям способы обойти бездушных и бездумных роботов.

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