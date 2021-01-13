Варшава, , 16:38 — REGNUM 13 января глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Polskie Radio 24 оценил время правления Дональда Трампа в США с точки зрения польско-американских отношений, а также раскритиковал блокировку страниц экс-главы Белого дома в социальных сетях.

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»С одной стороны, можно очень критически оценивать то, что произошло в Капитолии 6 января. Но с другой — важно дать объективную оценку достижений президента Трампа и всего его срока. В том числе и для отношений Вашингтона и Варшавы. Они за последние четыре года еще сильнее укрепились и углубились, особенно в военно-политической сфере», — отметил Щерский.

Кроме того, глава кабинета польского президента раскритиковал решение администрации популярных социальных сетей заблокировал страницы Трампа. «Самая большая ценность соцсетей заключалась в том, что они были местом для дискуссий людей с очень разными взглядами. И если они превратятся в очередную леволиберальную фикцию, они потеряют интерес огромной аудитории», — отметил он.

Напомним, 7 января представители администрации Facebook сообщили, что соцсеть приостанавливает действие аккаунта экс-президента Дональда Трампа до конца его срока правления, а в Twitter сообщили, что приостанавливают действие учетной записи Трампа на неопределенный срок. Официальным поводом послужили «опасения, что он будет призывать сторонников к насилию».