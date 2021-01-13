Ярославль, 13 января 2021, 16:37 — REGNUM Начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.
Кириллов переходит на новую работу — он стал первым заместителем главы территориальной администрации Дзержинского района.
Антон Кириллов был начальником муниципальной жилищной инспекции Ярославля с августа 2017 года. Обязанности главы МЖИ будет исполнять заместитель начальника Лариса Родионова.
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