Тюмень, , 16:34 — REGNUM В Тюменскую областную думу поступило предложение внести поправки в статьи закона «О государственных должностях в Тюменской области» о льготе экс-губернаторам и членам их семей, а также доплатах к пенсиям экс-депутатов. Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бывшим тюменским губернаторам на сегодня положено возмещение 75% расходов на ежегодное приобретение путевки в санатории и проезд к месту отдыха, членам их семей возмещается 50%. А народные избранники в доплатах к пенсиям приравнены к госслужащим. Депутат Тюменской областной думы из фракции ЛДПР Глеб Трубин предлагает отказаться от данных льгот.

«Мы видим, что у нас сейчас идёт снижение бюджета, экономим везде, и денег лишних нет. Один из моментов, где можно сэкономить, на мой взгляд, это чиновники и их льготы. В Госдуме пошли по этому принципу, там уже депутаты добровольно могут отказываться от каких-то дополнительных льгот», — прокомментировал законодательную инициативу «Тюменской области сегодня» Глеб Трубин.

Отметим, что на сегодня лишь два экс-губернатора могут в случае принятия законопроекта в силу лишиться доплат за санаторное лечение из бюджета Тюменской области — это мэр Москвы Сергей Собянин и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. А бывшим депутатам предложено отказаться от доплат к пенсии добровольно.

Коллега Трубина, депутат регионального парламента Владимир Ульянов назвал данные инициативы «чистейшей воды популизмом».

«У нас каждый депутат может предложить всё что угодно, вплоть до полетов на Марс через два года», — пояснил Владимир Ульянов.

Аналогично «популизмом» назвал инициативы Трубина тюменский политолог Андрей Шуклин, отметив, что «есть более важные вопросы, которые требуется развивать и расширять».