Анкара, , 16:36 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр образования Пакистана Шевкет Махмуд на встрече в Исламабаде 13 января подписали двухстороннее соглашение о статусе и деятельности турецкого фонда «Маариф», сообщает Hürriyet.

На встрече двух министров были обсуждены двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Обе страны договорились следовать общей стратегии, отвечающей взаимным интересам по международным вопросам, для развития двусторонних отношений.

Два министра также выразили озабоченность по поводу растущей тенденции исламофобии в мире, подчеркнув совместные усилия в направлении сохранения исламских ценностей.

На встрече представитель турецкого фонда «Маариф» в Пакистане Харун Кючюкаладаглы отметил, что, согласно подписанному меморандуму, эта организация приобрела статус государственного учреждения и официального юридического лица, став «международной НПО» в Пакистане.

Напомним, парламент Турции одобрил законопроект о создании при министерстве образования фонда «Маариф» в июне 2016 года. В соответствии с уставом фонд «Маариф» может управлять образовательными и культурными центрами и учебными заведениями — от детских садов до вузов.

Согласно данным официального сайта организации, ее миссией является «осуществление комплексных образовательных мероприятий, основанных на общих ценностях человечества и мудрых традициях Анатолии», говорится, что «это — ворота в мир международного образования Турции, рассматривающей взаимодействие культур и цивилизаций как способ достижения общего блага».

Турецкий фонд «Маариф» имеет девять учебных центров, один университет и 42 общежития по всему миру.