Париж, , 16:39 — REGNUM Глава французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру объяснил, почему идея «санитарного паспорта», по его мнению, является основным способом преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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В интервью радиостанции Radio Classique в среду, 13 января, Байру заявил, что продолжает защищать идею «санитарного паспорта», несмотря на «разнообразные и многочисленные оскорбления, которые пришлось услышать».

«Нужно открыть страну, нужно открыть университеты… нужно, чтобы открылись магазины, чтобы работа возобновилась… Как сделать это безопасно? Я уверен, что, когда вакцина будет доступна всем, нужно будет расширять ее применение и воспользоваться результатом для того, чтобы открыть страну», — пояснил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 19 753 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,806 млн.

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