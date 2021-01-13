Анкара, , 16:16 — REGNUM На поддержание стабильности в Нагорном Карабахе направлены действия Турции на Кавказе, сообщается 13 января в заявлении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджэп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Об этом турецкий лидер заявил в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным сегодня, 13 января, обсуждая создание Россией и Турцией Совместного центра по контролю перемирия в Нагорном Карабахе.

«Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Турция внесёт необходимый вклад и окажет поддержку в новый период во имя стабильности и мира в регионе», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля распространила информацию о телефонных переговорах Путина и Эрдогана, в ходе которых Москва проинформировала Анкару об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января.

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