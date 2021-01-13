Хартум, 13 января 2021, 16:05 — REGNUM Самолет ВВС Эфиопии пересек границу страны с Суданом, что стало «опасной и необоснованной эскалацией», заявили 13 января в МИД Судана, сообщает Reuters.
Инцидент «мог иметь опасные последствия и вызвать усиление напряженности в приграничной зоне», добавили в ведомстве.
Напомним, предметом спора Эфиопии и Судана стала спорная территория — округ Фашага в восточной части Судана. Вопрос решается совместной демаркационной комиссией. При этом граждане Эфиопии продолжают незаконно селиться в Фашаге. Это место находится рядом с регионом Тыграй (Эфиопия), в котором с начала ноября продолжаются боестолкновения.