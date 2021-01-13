Париж, , 16:18 — REGNUM Национальная финансовая прокуратура Франции начала рассмотрение дела об использовании «конфликта интересов», в котором обвиняется министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню. Об этом в среду, 13 января, сообщает France Info.

Как уточняют журналисты, будучи председателем Совета департамента Эр в 2016—2017 годах, Лекорню также был управляющим в Обществе автодорог Нормандии и получал ежемесячное вознаграждение в размере 7 874 евро, что могло дать организации преимущество по сравнению с другими.

Расследования изданий Canard enchaîné и Libération свидетельствуют как минимум о четырех случаях такого «конфликта интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно расследованию, проведенному французским изданием Le Canard enchaîné и опубликованному в среду, 13 января, бывшая супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Сесилия Аттиас якобы с 2002 по 2003 год незаконно получала «вознаграждение» в качестве помощницы депутата.

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