Киев, , 16:03 — REGNUM В центре внимания в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы Молдавии Майи Санду в Киеве 12 января оказалось не Приднестровье, а совсем «другие вопросы», отмечает украинское издание «Зеркало недели».

СМИ напоминает, что изначально ожидались некие совместные действия Украины и Молдавии по блокаде Приднестровья, но в итоге тема прозвучала совсем в другом контексте.

«В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, президенты говорили «о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ». Кроме того, во время разговора была отмечена важность совместной борьбы с контрабандой на приднестровском участке украино-молдовской границы», — говорится в материале.

Далее издание перечисляет ключевые итоги визита, о которых было заявлено публично: укрепление сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» и в формате «ЕС+3 ассоциированных партнера» (Украина, Молдавия, Грузия); создание президентского совета как нового постоянно действующего формата диалога высокого уровня; сотрудничество в энергетической сфере и инфраструктурные проекты.

В завершение СМИ напоминает, что ключевой вопрос — практическая имплементация достигнутых договоренностей, поскольку Молдавия это парламентская республика, где за внутреннюю и внешнюю политику отвечает правительство, а сейчас в стране полноценного правительства нет. Издание прогнозирует, что как минимум до конца весны Молдавия будет находиться в подвешенном состоянии, и такое положение дел может поставить на очередную паузу украино-молдавские отношения.

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлению офиса президента Украины, Владимир Зеленскийи Майя Санду во время встречи в Киеве 12 января обсудили шесть основных тем, принципиально важных для двустороннего сотрудничества. Ситуация с Приднестровьем, как можно понять из этого заявления, в приоритеты президентов не входит.

На брифинге президент Украины заявил, чтостороны «обменялись мнениями» относительно дальнейших шагов по Приднестровью, но уклонился от любой конкретики по этому вопросу.