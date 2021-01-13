Москва, , 15:56 — REGNUM Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооружённых сил РФ, в День российской печати 13 января.

Он отметил, что работа журналистов направлена на поддержание боевого духа военнослужащих, воспитание новых бойцов и офицеров. Это хорошее, доброе слово, честная и правдивая информация, добавил министр.

Крайне важна и журналистская работа за пределами страны, где армия России выполняет поставленные задачи, это Нагорный Карабах, Сирия и другие точки. В вооружённых силах сотрудников СМИ считают «одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах», подчеркнул Шойгу.

Шойгу вручил награды сотрудникам отечественных телеканалов и изданий. Орденом Дружбы награждён Алексей Ивлиев, медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Екатерина Елисеева, Дмитрий Куликов, Виктор Мураховский, Михаил Ходаренок.

Нагрудный знак «Заслуженный журналист Российской Федерации» получил Виктор Баранец, медали «За укрепление боевого содружества» — Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова, Борис Яновский, медаль «Памяти Героев Отечества» — Алексей Харьков.

За 2020 год, по данным Минобороны, СМИ выпустили более 140 тыс. материалов о Вооруженных силах РФ, включая около 59 тыс. телевизионных сюжетов.

Читайте также: Памфилова поздравила представителей СМИ с Днём российской печати